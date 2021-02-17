Ev sahibi Defne Samyeli'ne 20 bin TL ödeyecek

Ev sahibi Defne Samyeli'ne 20 bin TL ödeyecek

“1.5 yıldır kira vermiyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz'a dava açan Defne Samyeli, 20 bin TL tazminat kazandı.

Şarkıcı Defne Samyeli'nin 1.5 yıldır kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Yusuf Araz, icra takibi başlattı. Samyeli de Araz'ın itibarını zedelediğini belirterek, 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

DEFNE KAZANDI

Samyeli'nin dava dilekçesinde, kiralanan evden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle uyuşmazlıkların devam ettiği belirtildi.

Samyeli'nin talebini kısmen kabul eden mahkeme, 20 bin TL tazminatın Yusuf Araz'dan alınarak Samyeli'ne ödenmesine karar verdi.