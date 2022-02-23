Ezgi Sertel mezdeke oynadı

Arkadaşlarıyla altın günü yapan Ezgi Sertel, altınları topladıktan sonra göbek attı.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra ekranlara kısa bir ara vermişti.

Sosyal emdyada aktif olan Sertel, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arkadaşları ile altın günü yapan Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları Instagram hesabından yayınladı.

"GÖBECİK ATTIK"

Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.