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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarına vereceği isim belli oldu

    Karan'ın ardından, ikinci kez erkek anne ve babası olmaya hazırlanan çift, Kerem ismine karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 12:50
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    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğullarına vereceği isim belli oldu

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çift, 2017 yılında doludizgin aşklarını taçlandırarak "Evet" dedi.

    Hayranlık uyandıran ilişkileri doludizgin yaşamaya devam eden ünlü çift, oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına aldı.

    Annesinin güzelliği ve babasının yakışıklılığı dolayısı ile ilgi odağı olan Karan, pek çok reklam filminden de teklif aldı.

    Evlatlarının üzerine titreyen çift, bir bebek haberi ile daha sevinç yaşadı.

    İkinci oğluna hamile olan Fahriye Evcen, oğlunu kucaklamak için gün sayarken, Özçivit bebeğin ismi merak konusu oldu.

    Kerem Özçivit geliyor

    İkili, Karan'a benzer bir isim tercih etti.

    Edinilen bilgiye göre, Özçivit bebeğin ismi Kerem olacak.

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #1

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #2

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #3

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #4

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #5

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #6

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit in oğullarına vereceği isim belli oldu #7


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