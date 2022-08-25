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    Fahriye Evcen'e ikiz bebek sürprizi

    İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 07:27
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    Fahriye Evcen'e ikiz bebek sürprizi

    Ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    İkiz iddiası

    Burak Özçivit ile tatilleri sırasında doktor kontrollerini ihmal etmeyen ünlü oyuncu son kontrolüne gittiğinde sürpriz bir haber aldı.

    'SuperHaber' isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Evcen'in ikiz çocukları olacak. Hamileliğinin 4'üncü ayına yaklaşan güzel oyuncu ikizlerinin cinsiyetini de öğrendi.

    Ünlü ismin bir kız bir de erkek çocuğunun olacağı belirtilirken ikiliden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

    Fahriye Evcen e ikiz bebek sürprizi #1

    Fahriye Evcen e ikiz bebek sürprizi #2


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