Fareler Ali Ağaoğlu'nun arabasını yedi

Ali Ağaoğlu'nun milyon euro’luk Rolls Royce Phantom büyük zarar gördü.

Biraz dinlenmek için Bodrum’a gelen iş insanı Ali Ağaoğlu, milyon euro’luk Rolls Royce Phantom aracını Güllük’te bulunan şantiyesine bırakıp uçakla İstanbul’a döndü.

FRELERİN BÜYÜK ZARARI

Birkaç gün sonra tekrar Bodrum’a geldiğinde ise aracındaki anormalliği fark eden Ağaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı. Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kabloları büyük hasar gördüğü anlaşıldı. Farelerin kabloları kemirdiği anlaşılınca araç çekiciyle İstanbul’a gönderildi.