Dolar
6.8577
0.0218%
Euro
7.8623
0.2985%
Altın
1809.41
-0.048%
Borsa
118786.09
0%
G. Altın
398.932
-0.0463%
Bitcoin
63238.15
-0.1057%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Fareler Ali Ağaoğlu'nun arabasını yedi

    Ali Ağaoğlu'nun milyon euro’luk Rolls Royce Phantom büyük zarar gördü.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 08:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fareler Ali Ağaoğlu'nun arabasını yedi

    Biraz dinlenmek için Bodrum’a gelen iş insanı Ali Ağaoğlu, milyon euro’luk Rolls Royce Phantom aracını Güllük’te bulunan şantiyesine bırakıp uçakla İstanbul’a döndü.

    FRELERİN BÜYÜK ZARARI

    Birkaç gün sonra tekrar Bodrum’a geldiğinde ise aracındaki anormalliği fark eden Ağaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı. Ağaoğlu'nun lüks otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kabloları büyük hasar gördüğü anlaşıldı. Farelerin kabloları kemirdiği anlaşılınca araç çekiciyle İstanbul’a gönderildi.

    Fareler Ali Ağaoğlu'nun arabasını yedi #1

    Görüş Bildir