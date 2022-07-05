Faruk K canlı yayında Caroline Yılmaz'a evlilik teklifi etti

Şarkıcı ve sunucu Caroline Yılmaz canlı yayında aldığı evlilik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Bir ara adı ünlü popçu Serdar Ortaç ile de aşk dedikodusuna karışan Caroline Yılmaz, evlilik teklifi aldı.

Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı programda bu hafta ilginç bir olay yaşandı.

2 karat taktı

Faruk K'yı konuk eden Yılmaz, canlı yayında evlilik teklifi aldı. Faruk K diz çöküp Caroline Yılmaz'a evlenme teklif etti. Caroline önce bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak Faruk K 2 karatlık tek taş yüzüğü takınca, stüdyodakiler ve Caroline işin ciddiyetini anladı.

"Faruk'la konuşalım"

Teklife canlı yayında cvap vermeyen Caroline "Biz bu konuyu Faruk'la baş başa konuşuruz." dedi.