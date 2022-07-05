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- Faruk K canlı yayında Caroline Yılmaz'a evlilik teklifi etti
Faruk K canlı yayında Caroline Yılmaz'a evlilik teklifi etti
Şarkıcı ve sunucu Caroline Yılmaz canlı yayında aldığı evlilik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 13:08
Bir ara adı ünlü popçu Serdar Ortaç ile de aşk dedikodusuna karışan Caroline Yılmaz, evlilik teklifi aldı.
Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı programda bu hafta ilginç bir olay yaşandı.
2 karat taktı
Faruk K'yı konuk eden Yılmaz, canlı yayında evlilik teklifi aldı. Faruk K diz çöküp Caroline Yılmaz'a evlenme teklif etti. Caroline önce bunun bir şaka olduğunu düşündü ancak Faruk K 2 karatlık tek taş yüzüğü takınca, stüdyodakiler ve Caroline işin ciddiyetini anladı.
"Faruk'la konuşalım"
Teklife canlı yayında cvap vermeyen Caroline "Biz bu konuyu Faruk'la baş başa konuşuruz." dedi.