Faruk K.: Kediler için bir yıllık mama stoğu yaptım

Yirmi yıl sonra 'Azar Azar' şarkısını yeniden seslendiren Faruk K., uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

Şarkıcı Faruk K, Nişantaşı'ndaki kedileri mama verirken görüntülendi. Sokak hayvanlarını besledikten sonra muhabirlerle sohbet eden Faruk K., şarkısı ve yeni reklam filmi hakkında konuştu.

"3 KATINI YAZIN"

20 yıl sonra 'Azar Azar' şarkısını yeniden seslendiren Faruk K., reklam filminden bir milyon TL ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. "1 milyon az, siz üç katını yazın. O kadar az almadım" diyerek kahkaha attı.

"KENDİME SÖZ VERMİŞTİM"

Kazandığı para hakkında konuşan Faruk K., "Reklam parasıyla anneme küçük bir yazlık aldım. Zaten sokak hayvanlarını her zaman besliyordum. Reklam çekimi olursa daha çok kediyi besleyeceğim diye kendime söz vermiştim, onlara yaklaşık bir yıllık mama stoğu yaptım" dedi.