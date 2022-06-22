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    Fatih Terim'den 40.evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile evlilik fotoğrafını paylaşarak 40. yıl dönümünü romatik bir şekilde kutladı.
    • 22.06.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 21:39
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    Fatih Terim'den 40.evlilik yıl dönümü paylaşımı

    Fatih Terim ve Fulya Terim evliklerinin 40. yılını kutluyor.

    "40 yıl önce, 40 yıl sonra"

    Fatih Terim, sosyal medya hesabından 40 yıl önceki evlilik fotoğrafını ve eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafı ’40 yıl önce 40 yıl sonra’ notuyla paylaştı.

    "Hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz"

    Fotoğrafın altına romantik bir not yazan Terim, şu ifadeleri kullandı:

    "Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

    "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

    Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun"

    Fatih Terim den 40.evlilik yıl dönümü paylaşımı #1

    Fatih Terim den 40.evlilik yıl dönümü paylaşımı #2


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