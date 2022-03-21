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    Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın videosunu paylaştı

    Yeşilçam'ın en komik adamı Kemal Sunal'ın yıllar sonra ortaya çıkan videosu duygulandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 12:37
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    Fatih Ürek, Kemal Sunal'ın videosunu paylaştı

    2000 yılında vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın, bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı.

    Sevenlerinin içini ısıtan videoda Grup Laçin'in "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal dans ediyor.

    FATİH ÜREK PAYLAŞTI

    Usta oyuncu ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal." notuyla paylaştı.


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