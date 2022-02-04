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    Fatma Girik'in adı Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik'in adı, mahallesindeki parka ve sokağa verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 07:29
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    Fatma Girik'in adı Bodrum'daki mahallesinde yaşatılacak

    Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 79 yaşında koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti.

    Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 9 gündem maddesiyle toplanan meclise önerge olarak sunulan, Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi teklifi, oy birliğiyle kabul edilerek gündeme eklendi.

    İSMİ BODRUM'DA YAŞATILACAK

    Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülüp oylandıktan sonra Fatma Girik'in adının parka ve sokağa verilmesi konusu görüşüldü. Bodrum Belediye Meclisi, Girik'in yaşadığı mahalle olan Torba Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkla yanındaki 3015 numaralı sokağa 'Fatma Girik' adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında, gündemle ilgili ayrıca Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.

    Fatma Girik in adı Bodrum daki mahallesinde yaşatılacak #1

    Fatma Girik in adı Bodrum daki mahallesinde yaşatılacak #2

    Fatma Girik in adı Bodrum daki mahallesinde yaşatılacak #3

    Fatma Girik in adı Bodrum daki mahallesinde yaşatılacak #4


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