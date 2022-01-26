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    Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

    79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik için yarın anma töreni yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:56
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    Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

    İstannbul'da tedavi gördüğü hastanede pazartesi günü Covid-19'a bağlı viral enfeksiyon ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in, cenaze programı belli oldu.

    Yarın saat 10.00’da Şişli Belediyesi’nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00’de Cemal Reşit Rey Salonu’nda anma töreni yapılacak.

    Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

    MEMDUH ÜN'ÜN YANINA DEFNEDİLECEK

    Fatma Girik’in cenazesi, Bodrum’da hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilecek. Girik için salı günü yapılacak cenaze programı, İstanbul’daki hava muhalefeti sebebiyle ertelenmişti.

    Fatma Girik in cenaze programı belli oldu #1


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