Fatma Girik'in manevi kızı: Ahu Turanlı kimdir

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in mirasını manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı biliniyor. Peki Ahu Turanlı kimdir, kaç yaşında? İşte son hali...

Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünü ardından Fatma Girik'in hayatına dair bilgiler, merak konusu oldu.

57 yıldır evli olan Memduh Ün ile birlikte olan Fatma Girik hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuor.. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında manevi bir kızı var.

Girik'in manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı da öğrenildi..

Peki Ahu Turanlı kimdir, kaç yaşında, ne yapıyor? İşte Fatma Girik'in göz bebeği Ahu Turanlı hakkında bilgiler...

AHU TURANLI KİMDİR?

Ahu Turanlı, Fatma Girik’in kardeşi Müesser Turan’ın kızı olduğu biliniyor.

Özel bir şirkette çalışan Ahu Turanlı, yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi.

Ahu Turanlı bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli. Fatmara Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi bulunuyor.

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.