Fatma Girik'in son röportajı: Öleceğim diye ödüm kopuyor

Vefatından günler önce son röportajını veren Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, “Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım” dedi.

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından sağlık sorunları artan, bu nedenle de tedavi için 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönen Fatma Girik, bugün hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta isminin, günler öncesinden de yaşadığı ölüm korkusundan bahsettiği ortaya çıktı.

“ÖLECEĞİM DİYE ÖDÜM KOPUYOR”

Vefatından günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan 79 yaşındaki oyuncu, “Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem.

“ALLAH SIRALI ÖLÜM VERSİN HERKESE”

Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…” ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜĞÜMDE ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"

Usta sanatçı, “Herhangi bir vasiyetiniz var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum.”

ANNESİ VE ABLASI İLE YAŞIYORDU

Fatma Girik, 99 yaşındaki annesi Münevver Girik Dukav ve ablası Müesser Girik ile Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki evinde yaşıyordu.

SON FOTOĞRAFI HASTANE ODASINDAN

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını, yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı.

Turanlı paylaşımına, “Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir.” notunu düşmüştü.