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    Fatma Girik'ten yeni fotoğraf

    Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 08:40
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    Fatma Girik'ten yeni fotoğraf

    Türk Sineması’nın usta ismi 77 yaşındaki Fatma Girik Bodrum’daki evinden sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahat eden Fatma Girik'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

    BANYODA DÜŞMÜŞTÜ

    Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle Fatma Girik 2019 Şubat ayında shunt ameliyatı geçirmişti. 180'den fazla filmde rol alan Girik, Bodrum’daki evinde banyoda dengesini kaybederek düşmüş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı.

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