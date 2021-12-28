Fatoş Yelliler: Aldatmadım

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını öne sürdü. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı.

"KÖPEKLER İÇİN YAKIYORUM"

Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Ben de köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bu hamleden sonra Fatoş Yelliler, suçlamaları reddeden bir hikaye attı. Yelliler, Peyami Safa'nın "Suçlamak, anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan, değişmen gerekir." sözünü paylaşarak, "Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak, sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. Bu konuyla ilgili yapacağım son açıklamadır." ifadelerini kullandı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yelliler mesajların sevgili olmadıkları döneme dayandığını açıkladı ama Gökhan Göz'ün siniri geçmedi. Gökhan Göz önce "Paranın esiri değil sahibiyiz" yazdı ardından kendini alkole vurdu. Göz daha sonra ise içip içip havaya ateş açtı. Gökhan Göz yaşananlardan sonra sosyal medya hesabından ise hem yakma olayını hem silah olayını kaldırdı.

İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz mart ayında boşanan şarkıcı Berdan Mardini, eşinin kendisini aylarca başka adamlarla aldattığını ileri sürmüştü. Konuyla ilgili konuşan Yelliler de Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşamaya başladığını itiraf etmişti.