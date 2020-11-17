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    Fazıl Say, koronavirüs endişesine dut pekmeziyle çözüm buldu

    Fazıl Say, koronavirüs endişesine dut pekmeziyle çözüm buldu

    Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, korona olduğuna ilişkin korkusunu ‘Dut’ testi ile yendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 21:13
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 21:46
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    Fazıl Say, uzun yıllar önce kullanmayı bıraktığı Twitter'a geri döndü.

    Bunu da, “Sevgili dostlar, yıllarca sonra, tekrar twitter kullanmaya başlıyorum. Ekibimin kullandığı bu hesabı “ele geçirdim”))) Beni bu mecrada takip etmek isteyen dostlar için nacizane bilgilendirmek istedim” mesajıyla duyurdu.

    Fazıl Say, koronavirüs endişesine dut pekmeziyle çözüm buldu #1

    Fazıl Say, bu paylaşımından hemen sonra ikinci paylaşımını koronovirüsle ilgili yaptı.

    SAY'DAN, KORONAVİRÜSE PEKMEZLİ FORMÜL

    Say, koronavirüse yakalandığını sandığı o anları şöyle aktardı:

    “Ya dün gece, milli maç seyrederken, farkettim, sigara ile viski’nin tadını alamıyorum. Dedim “ben kesin korona oldum”.10-15 dakika panikledim. Ece’ye bişey demedim. Sonra gittim ; şaşkınım; dut pekmezi yedim bi kaşık, denemek için... “cayır cayır pekmez tadı”... ohh be..”

    Fazıl Say, koronavirüs endişesine dut pekmeziyle çözüm buldu #2

     

    Fazıl Say, koronavirüs endişesine dut pekmeziyle çözüm buldu #3

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