Fazıl Say'dan ayrılık paylaşımları

Ece Dağıstan'la olan evliliğini bitiren Fazıl Say, boşandığı günden bu yana sürdürdüğü ayrılık paylaşımlarına devam ediyor.

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği Ece Dağıstan ile geçtiğimiz gün boşandı.

Beykoz Adliyesi'nde görülen dava tek celsede bitti.

Say, boşanma haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ayrılık paylaşımlarına devam ediyor

Adliya binasından Ece Dağıstan ile el ele çıktığı bir karesini yayınlayan Say, "Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki." ifadelerini kullandı.

Boşanmasının ardından ayrılığa dair paylaşımlarını sürdüren Fazıl Say, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Say, Beykoz Adliyesi'ne hayatında 2 kere gittiğini ikisinin de boşanma davaları için olduğunu söyledi.

"18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum"

18 yılda bir kez Beykoz Adliyesi'ne gittiğini ifade eden Say, "18 yılda bir Beykoz’a gidiyorum. Takvime baktım; 2040 bir sonraki. Artık.. Bekleyelim görelim." dedi.

Fazıl Say'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beykoz’a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye’ye gittim. 2004’te Gülyar ile boşandık, 2022‘de Ece ile. İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz’a gidiyorum. Takvime baktım; 2040 bir sonraki. Artık.. Bekleyelim görelim."

Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı