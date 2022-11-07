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    Fenomen Dilan Polat kocasının ayaklarını öptü

    Ünlü fenomen Dilan Polat, son olarak kocasının ayaklarını öpünce gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:26
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    Fenomen Dilan Polat kocasının ayaklarını öptü

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    İş insanı eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı lüks hediyelerle sık sık adından söz ettiren Polat, kocasına yaptığı hareketle yine sosyal medyanın diline düştü.

    Dilan Polat, önce banyoda sonra yatakta kocasının ayaklarını öpmeye doyamadı.

    "Yerim onun ayağını"

    Dilan Polat'ın bu anları paylaşması ise tepki çekti. Ünlü fenomen, "Bize iğrenç geldi." yazanlara ise "Yerim onun ayağını." diyerek cevap verdi.

    Fenomen Dilan Polat kocasının ayaklarını öptü #1

    Fenomen Dilan Polat kocasının ayaklarını öptü #2


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