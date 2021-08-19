Haberler

Magazin Haberleri

Fenomen İbrahim Yücetepe: “Artık Youtube Zamanı”

Fenomen İbrahim Yücetepe: “Artık Youtube Zamanı”

Yakın bir zamanda Youtube’a giriş yapan ve birçok ünlü kişiyi videolarında konuk eden Instagram fenomeni İbrahim Yücetepe, bundan sonra daha fazla içerik üreteceğini Instagram’dan sevenlerine duyurdu