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- Fenomen İbrahim Yücetepe: “Artık Youtube Zamanı”
Fenomen İbrahim Yücetepe: “Artık Youtube Zamanı”
Yakın bir zamanda Youtube’a giriş yapan ve birçok ünlü kişiyi videolarında konuk eden Instagram fenomeni İbrahim Yücetepe, bundan sonra daha fazla içerik üreteceğini Instagram’dan sevenlerine duyurdu
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 18:46
- Güncelleme : 19.08.2021 - 19:01
Yakın bir zamanda Youtube’a giriş yapan ve birçok ünlü kişiyi videolarında konuk eden Instagram fenomeni İbrahim Yücetepe, bundan sonra Youtube için daha fazla içerik üreteceğini Instagram’dan sevenlerine duyurdu. Yıllardır Instagram’da mizah videoları çeken Fenomen, değişik konseptlerle takipçileriyle birlikte olacağını açıkladı.
Geçtiğimiz Mart ayında Youtube platformuna güzel bir giriş yapan İbrahim Yücetepe, şarkıcı Emir Şamur, Youtuber Fırat Sobutay, Youtube’da meşhur hikayeleriyle bilinen Burak Bozdağ ve bir çok ünlü ismi kanalında konuk etmişti.