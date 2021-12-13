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    Ferhat Güzel, sevgilisinden şiddet gördü

    Sevgilisiyle tartışan şarkıcı ve oyuncu Ferhat Güzel, polise sığındı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:35
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    Ferhat Güzel, sevgilisinden şiddet gördü

    Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartıştı. Mekandan çıkan çift, evde de tartışmaya devam edince Güzel, sevgilisi Nur Aksoy tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddiasıyla polise sığındı.

    KARAKOLLUK OLDULAR

    "Senin karnını deşeceğim." sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, Ferhat Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Ortalığı ayağa kaldıran sevgililer karakola götürüldü.

    AKSOY: FERHAT BANA ŞİDDET UYGULADI

    Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darbettiğini, zorla eve götürdüğünü, burada tekme ve yumruklarla darbetmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını söyledi.

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