Ferman Toprak’ın eşi darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu

Ferman Toprak’ın eşi darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu

Bir doğum günü kutlaması dönüşünde eşinden dayak yediğini söyleyen Ayşe Hilal Toprak’ın ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatılırken, Ferman Toprak iddiaları reddetti.

Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, “İlk bizden duymanızı istediğim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” mesajını paylaşmıştı.

POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Daha sonra mesajını kaldıran Hilal Toprak, “Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.” açıklamasını yapmıştı.

Ancak çift arasında sular durulmadı ve tartışmaların şiddete kadar ilerlediği öne sürüldü.

Buna göre Ayşe Hilal Toprak, polis merkezine başvurarak eşi Ferman Toprak’tan şiddet gördüğünü söyledi.

KUTLAMA DÖNÜŞÜNDE DAYAK İDDİASI

İfadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını dile getiren Ayşe Hilal Toprak, hafta sonu gittikleri bir doğum günü partisinde alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle söz tartışmaya başladıklarını, eve dönüş yolunda tartışmanın devam ettiği, bu sırada Ferman Toprak’ın kendisine hakaretlerde bulunduğunu, sonrasında dayak yediğini, kollarına, yüzüne ve başına darbe aldığını, daha önce de aynı şiddeti yaşadığını belirterek, şikâyetçi olduğunu aktardı.

KABUL ETMEDİ

İddialar üzerine Ferman Toprak, polis merkezine giderek ifade verdi. Toprak, sadece sözlü olarak tartıştıklarını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Bir çocukları olan çiftle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.