Fettah Can: Babam istedi

Fettah Can, kendisiyle ve babası ile ilgili dikkat çeken açıklamalara bulundu.

Yazdığı şarkılar ile dinleyenlerin gönlüne dokunan Fettah Can, katıldığı programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Fettah Can, babasının kendisini konservatuar okumaya yönlendirdiğini söyledi.

"İlk şarkımı 17 yaşımda sattım"

Babasının bıçak imalatçısı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Babamın hayali radyo sanatçısı olmakmış. Olamadığı her şeyi bende denedi. 15-16 yaşında ud çalarak müziğe başladım. Üniversitenin birinci sınıfında ilk şarkımı yazdım. 17 yaşında da ilk şarkımı sattım. 2000'lerde de büyük çıkış yakaladık" dedi.

"Artık süzgeç yok"

Tüm dünyada müziğin küçüldüğünü belirten Fettah Can, "2010 sonrası müzik hacim olarak küçülmeye gitti. Rock müzik azaldı. Dijitalleşmenin getirdiği avantajlar kadar dezavantajlar da var. Her şey birbirinden ayrılmaya başladı. Dijitalleşme çok fazla fırsat sundu, bu kadar kolay olmamalı bence. Eskiden birtakım süzgeçlerden geçiyorduk. Şimdi bilen bilmeyen herkes şarkı söylüyor. Biraz bir yetkinlik olması lazım" diye konuştu.