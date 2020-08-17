Fikret Orman'ın kırdığı tabakların fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Tuğba Coşkun'la bir eğlence mekanına giden Fikret Orman, çok sayıda tabak kırmıştı.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylarca sevgilsi Tuğba Coşkun'la aylarca evden çıkmayan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, normalleşmenin ardından soluğu Ege'de almıştı.

İzole bir tatil için paradan kaçınmayan Orman, Coşkun'la unutulmaz bir tatil geçirmişlerdi.

SABAH DENİZ AKŞAM EĞLENCE

Sevgililer gündüzleri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken akşamları da kaldıkları otelin Yunan tavernasında takıldı.

Geçen hafta burada, zevk uğruna çok sayıda tabak kırıp eğlenen Orman'ın ne kadar hesap ödediği belli oldu.

75 BİN TL HESAP ÖDEDİ

Fikret Orman’ın, 75 bin TL bıraktığı mekanda kırılan her tabaktan 8 TL alındığı ortaya çıktı.

MİNİMUM 30 TABAK KIRILACAK

Orman ve Tuğba Çoşkun'un gittiği mekanda, kırmak için minimum 30 tabak sipariş etmek zorunlu.