Petrol
93.91
-0.40%
Euro
18.061
0.05%
Dolar
18.5777
-0.04%
Altın
996.68
0.07%
Borsa
3572
0.00%
Bitcoin
359.092
-0.05%
BTXN Coin
7.71
-7.10%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıktı

    Tahlil sonuçlarını eşi Sönmez Köksal'dan öğrenen Filiz Akın o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 06:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filiz Akın'ın tahlil sonuçları temiz çıktı

    Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından usta oyuncu Filiz Akın, iki ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve üç gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecini tamamlayan Filiz Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

    Sonuçlar temiz

    Ses tellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Ünlü oyuncu, tahlil sonuçlarının temiz çıktığını öğrendi.

    Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden... İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle... Günaydın... " ifadelerini not düştü.

    Filiz Akın ın tahlil sonuçları temiz çıktı #1


    Eskişehir’de, çantasıyla etrafa saldıran kadında bipolar bozukluk çıktı
    3. Sayfa

    Eskişehir’de, çantasıyla etrafa saldıran kadında bipolar bozukluk çıktı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü
    3. Sayfa

    Komşular baltayla saldırdı: 3 gün sonra öldü

    Görüş Bildir