Filiz Erkal'dan duygulandıran İbrahim Erkal mesajı

Filiz Erkal, eşine olan özlemini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Yaklaşık bir ay komada kalan sanatçı, 11 Mayıs 2017’de yaşamını yitirmişti.

Usta sanatçı, vefat yıl dönümünde anılıyor. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Instagram hesabında duygusal bir mesaj yayınladı:

"SEVİLENLER ÖLÜMSÜZDÜR"

"Sensizlik her geçen gün daha da zorlaşsa da güçlü durmak zorundayım. Biliyorum sen benim üzülmemi istemezsin çünkü. Yaşadığım süre boyunca her zaman gönlümün tahtında olacaksın. Yıllar geçse de bir gün bile unutmadığım ve asla unutmayacağım gönül sızım. Mekanın cennet olsun. Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür."

Usta sanatçıyı sevenleri de unutmadı. İbrahim Erkal hashtag’i, Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.