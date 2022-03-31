Fıs Fıs İsmail lakabıyla tanına Süleyman Yağcı özür diledi

'Kadınlar tayt giymesin' ve 'Metroda öpüşürsen ben devreye girerim' sözleriyle tepki çeken Süleyman Yağcı özür diledi.

Daha önce oynadığı bir dizide Fıs Fıs İsmail karakterini canlandıran Süleyman Yağcı, bir süredir kadınlar hakkında kullandığı ifadelerle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz gün kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını söyleyen Fıs Fıs İsmail, bu kez de çiftleri hedef almıştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Topluma açık alanlarda çiftlerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Fıs Fıs İsmail, umuma açık ortamlarda öpüşüldüğü takdirde kendisinin devreye gireceğini söylemişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Fıs Fıs İsmail tepki çeken açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından özür videosu yayınladı.

"NİYETİM KÖTÜ DEĞİL"

Süleyman Yağcı, "Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak" dedi.