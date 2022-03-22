Meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Uras, “Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız” diyerek hayranlarına kötü haberi verdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı.

Haberi Instagram hesabından duyuran Uras, aile üyelerinin de korona testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Şarkıcı, yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyarmayı da ihmal etmedi.

“UMARIM, KAZASIZ BELASIZ ATLATIRIZ”

53 yaşındaki şarkıcı “Evde 4 kişi pozitifiz. Bizle yakın zamanda temas kuran herkes lütfen en kısa zamanda test yaptırsın. Allah’tan oraya buraya çok gitmedik. Umarım bu süreci kazasız, belasız atlatırız.” ifadelerini kullandı.

“BİTMEYEN ÇİLEM”

Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, geçen ay hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı.

Uras, “Bitmeyen çilem… 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat… Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar.” demişti.