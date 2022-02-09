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    Fulden Uras, yine ameliyat oldu

    Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir mücadele ettiği hastalığın yeniden nüks etmesi sebebiyle ameliyat oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 07:08
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    Fulden Uras, yine ameliyat oldu

    Yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras bir kez daha ameliyat masasına yattı.

    10 yılda 12 kez ameliyat olan şarkıcı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

    Hastane odasından yaşadıklarını anlatan Uras; 'Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.' ifadelerini kullandı.

    Geçirdiği operasyonun ardından sevenlerine seslenen Uras, 'Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun.' şeklinde konuştu.

    Fulden Uras, yine ameliyat oldu #1


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