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    Fulin, sessizliğini bozdu

    2020 de çıkardığı ‘’Dizimde Yara’’ şarkısının ardından 6 Mayıs 2022 de toplumumuzda büyük bir kitlenin dili olmuş ve aldatılanlar adına ‘Korkularım Var’ şarkısı ile güzel bir çıkış yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 16:25
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    Fulin, sessizliğini bozdu

    Fulin, cinsel bir olayın ötesinde aldatmanın güven kaybına sebep olan bütün davranışlar olduğunu söylüyor  ve bu davranışların beraberinde getirdiği ilişkilerin çürümesine işaret ediyor.
    İlişkide yaşanan hataların açtığı bu yaraların bazen de ‘’yüreğe sarılacak çiçeklerle’’ iyileşebileceğini dile getirerek ‘’Benim yine korkulаrım vаr
    Çiçekleri yüreğime sаr’’ diyor.
    Güven varsa korku olmaz diyen Fulin, başta Tiktok ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal medya platformlarında hayran kitlesi ile izlenme ve beğeni rekorları kırıyor. Fulini Tiktok’ta ve Youtube’ta #Fulinnet ismi ile takib ederek hem bu çıkışa destek olabilir hem de şarkılarına ulaşabilirsiniz.
    Aldatma ve aldatılmaların yaşanmaması için herkese elini uzatıyor ve ilişkilerdeki bu kokuşmaya karşı birlikte ve güçlü bir şekilde haraket etmeye çağırıyor herkesi.
    Sevdiğiniz insanın gözlerine bakarak ‘’Çiçekleri yüreğime sar’’ deyin.
    Fulin, sessizliğini bozdu #1

    Fulin, sessizliğini bozdu #2

    Fulin, sessizliğini bozdu #3


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