Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı

Estetikli ünlüler kervanına katılan Funda Arar, yüz mezoterapisi yaptırdı.

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı programa konuk olumştu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştur.

YÜZ MEZOTERAPİ

Sosyal medyada Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında “yüz mezoterapisi” olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi. İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.

Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu.