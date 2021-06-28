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    Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı

    Estetikli ünlüler kervanına katılan Funda Arar, yüz mezoterapisi yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 07:22
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    Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı

    Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak’ın sunduğu “Kuzeyin Oğlu” adlı  programa konuk olumştu. Sanatçı, yüzündeki değişimle dikkat çekmiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştur.

    YÜZ MEZOTERAPİ

    Sosyal medyada Arar’ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında “yüz mezoterapisi” olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi. İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.

    Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu.

    Funda Arar’ın sırrı ortaya çıktı #1

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