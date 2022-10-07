Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla nefes kesti!

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takıma transfer olarak çokça konuşulan ünlü yıldız Icardi, eşi ve menajeri Wanda Nara ile çok kez gündeme gelmişti. Wanda Nara, bu kez dekolteli pozlarıyla büyüledi.

Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Icardi, sarı kırmızı takıma transfer olma süreciyle gündemden düşmemişti. Icardi, son olarak eşi ve menajerliğini üstlenen Wanda Nara ile ayrılık kararı almıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara'yı gören bir daha baktı!

Ünlü yıldızın eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Bu şok gelişme Arjantin, İtalya ve Fransa medyasında çokça konuşulmuştu.İkilinin boşandıklarında paylaşacakları servetin miktarı da gündeme bomba gibi düşmüştü. Buna göre ünlü çiftin serveti 60 milyon Euro.

İkili, sonrasında barışma paylaşımıyla ise şaşırtmıştı. Bir ayrılıp bir barışan çift, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti.

Önünü açarak poz veren ve vücut hatlarıyla dikkat çeken güzel isme pek çok taraftardan beğeni ve yorum yağdı.