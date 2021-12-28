Gamze Topuz'dan Tümer Metin'e: Daha sağlam seviyorum seni

Gamze Topuz'dan Tümer Metin'e: Daha sağlam seviyorum seni

Eski futbolcu Tümer Metin'le aşk yaşayan Gamze Topuz, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

Son olarak 'Evli ve Öfkeli' dizisinde rol alan oyuncu Gamze Topuz, uzun süredir eski futbolcu Tümer Metin ile beraber. Aynı evde kalan ve sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çift, birlikteliklerinin altıncı yılını kutladı.

Yıl dönümü için Metin ile birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, gönderisinin altına romantik bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

"6 YIL OLDU"

38 yaşındaki Topuz, paylaşımında; ''Bugün 6 yıl oldu sevdiğim... İlk gün gibi ama. Daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan ben ordayım'' ifadelerini kullandı.