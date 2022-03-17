Gelin adayı Ceyda anne oldu

Esra Erol'la İzdivaç programında aşkı bulan Ceyda Kırıcı, bebeğini kucağına aldı.

Esra Erol'da kendisine eş arayan gelin adayı Ceyda Kırıcı, uzun yıllar gerçek aşkını aradı.

Ksımetse Olur yarışmasından sonra Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay daha sonra ise evlenmişti.

ANNE OLDU

İkili şimdi ise bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı ile Mustafa Tuncay çiftinin erkek bebekleri oldu.

Bebeğiyle çekim yapan Ceyda Kırıc'ya yorum yağdı.