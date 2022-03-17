Petrol
99.94
1.96%
Euro
16.22
0.44%
Dolar
14.68
0.47%
Altın
912.37
0.85%
Borsa
2089
0.45%
Bitcoin
602.159
3.61%
BTXN Coin
39.10
0.15%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Gelin adayı Ceyda anne oldu

    Esra Erol'la İzdivaç programında aşkı bulan Ceyda Kırıcı, bebeğini kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 07:45
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 08:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelin adayı Ceyda anne oldu

    Esra Erol'da kendisine eş arayan gelin adayı Ceyda Kırıcı, uzun yıllar gerçek aşkını aradı.

    Ksımetse Olur yarışmasından sonra Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay daha sonra ise evlenmişti.

    ANNE OLDU

    İkili şimdi ise bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı ile Mustafa Tuncay çiftinin erkek bebekleri oldu.

    Bebeğiyle çekim yapan Ceyda Kırıc'ya yorum yağdı.

    Gelin adayı Ceyda anne oldu #1

    Gelin adayı Ceyda anne oldu #2

    Gelin adayı Ceyda anne oldu #3

    Gelin adayı Ceyda anne oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    Polikistik over sendromu nedir
    İpucu

    Polikistik over sendromu nedir

    'Yunanistan, Türkiye'ye karşı değil'
    Dünya

    'Yunanistan, Türkiye'ye karşı değil'

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Görüş Bildir