Petrol
112.12
-0.88%
Euro
18.2303
0.25%
Dolar
17.3288
0.02%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2535
0.08%
Bitcoin
356.622
9.36%
BTXN Coin
8.49
15.98%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 20.06.2022 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 Haziran 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar şaşırtıyor
    Ekonomi

    Kars'ta yağışların ardından çıkan dev mantarlar şaşırtıyor

    Hak için yap, hakkıyla yap!
    Mec Foundation

    Hak için yap, hakkıyla yap!

    Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı

    Görüş Bildir