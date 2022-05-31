Petrol
119.28
1.43%
Euro
17.5599
-0.60%
Dolar
16.3978
0.11%
Altın
973.99
-0.35%
Borsa
2539
0.46%
Bitcoin
521.451
3.88%
BTXN Coin
12.02
-5.20%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 31.05.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 31 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta'da kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Şevval ayı bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayı son günü
    Yaşam

    Şevval ayı bitti mi, ne zaman bitecek? 2022 Şevval ayı son günü

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı
    Gündem

    Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı

    Görüş Bildir