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    Genco Erkal, dördüncü doz aşısını yaptırdı

    Genco Erkal, dördüncü doz aşısını yaptırdı

    Tiyatronun ünlü isimlerinden Genco Erkal, sosyal medya hesabından dördüncü doz aşısını olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 18:10
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    Koronavirüs ile mücadele devam ederken ünlü isimlerden, vatandaşların aşı olmaları için destek mesajları geliyor.

    83 yaşındaki Genco Erkal da vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu.

    "İKİ SİNOVAC, İKİ BİONTECH OLDUM"

    Dördüncü doz aşısını olduğunu duyuran Erkal, "Dördüncü doz aşımı da vuruldum bugün; iki Sinovac, iki BioNTech. Herkese şiddetle öneriyorum. Artık gönül rahatlığıyla metroya binebilirim. Sinemaya, tiyatroya gidebilir, yurt dışına çıkabilirim." ifadelerini kullandı.

    Genco Erkal, dördüncü doz aşısını yaptırdı #1

    KİMLER 4. DOZ AŞI OLABİLİYOR

    Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlar, dördüncü doz aşı yaptırabiliyor.

    Genco Erkal, dördüncü doz aşısını yaptırdı #2

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