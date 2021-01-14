George Clooney - Amal Alamuddin çifti boşanıyor

6 yıldır evli olan George Clooney - Amal Alamuddin çifti boşanma kararı aldı.

Dünyaca ünlü aktör George Clooney ile avukat Amal Clooney Alamuddin'in altı yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.

SEBEP: ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

2014’ten beri evli olan ve ikiz çocukları bulunan çiftin ayrılık nedeni ise çocuklarının eğitimlerinin hangi ülkede olacağına dair fikir ayrılıkları.

İBRİ AMERİKA BİRİ İNGİLTERE İSTİYOR

George Clooney çocukların ABD’de eğitim almasını isterken; Amal Clooney Alamuddin, İngiltere’de eğitim görmelerini istedi.

İkilinin aralarındaki tartışma büyüyünce, çift ilişkilerinde yolun sona gelerek boşanma kararı aldı.

İddialardan sonra, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.