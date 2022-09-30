George Clooney: Çocuklarımın ne konuştuğunu anlamıyorum

İki Oscar ödüllü aktör George Clooney, yine ailesiyle ilgili yaptığı esprili bir açıklamayla gündeme geldi.

Amerikalı oyuncu George Clooney (61), eşi Amal Clooney'den (44) olan beş yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella hakkında konuştu.

Çarşamba günü katıldığı CBS Mornings programında konuşan Clooney, biri kız biri oğlan olan ikiz çocuklarına İtalyanca öğreterek nasıl bir hata yaptıklarını fark etmediklerini söyledi.

"Hata yaptık"

George Clooney, “Korkunç bir hata yaptık. Onlara İtalyanca öğrettik… Ama biz İtalyanca konuşamıyoruz. Onları bize zarar verebilecekleri bir dille silahlandırdık ve ne dediklerini gerçekten bilmiyoruz” itirafında bulundu.

Ünlü aktör, evde İngilizce ve Fransızca konuştuklarını da sözlerine ekledi.