Petrol
87.41
0.26%
Euro
18.1984
0.23%
Dolar
18.5363
0.16%
Altın
994.39
0.65%
Borsa
3147
1.63%
Bitcoin
362.750
0.12%
BTXN Coin
11.53
9.49%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    George Clooney: Çocuklarımın ne konuştuğunu anlamıyorum

    İki Oscar ödüllü aktör George Clooney, yine ailesiyle ilgili yaptığı esprili bir açıklamayla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 07:58
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 08:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    George Clooney: Çocuklarımın ne konuştuğunu anlamıyorum

    Amerikalı oyuncu George Clooney (61), eşi Amal Clooney'den (44) olan beş yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella hakkında konuştu.

    Çarşamba günü katıldığı CBS Mornings programında konuşan Clooney, biri kız biri oğlan olan ikiz çocuklarına İtalyanca öğreterek nasıl bir hata yaptıklarını fark etmediklerini söyledi.

    "Hata yaptık"

    George Clooney, “Korkunç bir hata yaptık. Onlara İtalyanca öğrettik… Ama biz İtalyanca konuşamıyoruz. Onları bize zarar verebilecekleri bir dille silahlandırdık ve ne dediklerini gerçekten bilmiyoruz” itirafında bulundu.

    Ünlü aktör, evde İngilizce ve Fransızca konuştuklarını da sözlerine ekledi.

    George Clooney: Çocuklarımın ne konuştuğunu anlamıyorum #1

    George Clooney: Çocuklarımın ne konuştuğunu anlamıyorum #2


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Bağdat Yeşil Bölge'de protestolar: 133 yaralı
    Dünya

    Bağdat Yeşil Bölge'de protestolar: 133 yaralı

    Resmi Gazete 30 Eylül 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 30 Eylül 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir