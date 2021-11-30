George Clooney geçirdiği kaza anındaki duygularını anlattı

3 yıl önce geçirdiği kaza hakkında açıklamalarda bulunan George Clooney, o an etrafta bulunup video çekenlere sitem etti.

Ocean's Eleven, Yarının Dünyası gibi birçok filmiyle izleyicinin gönlünde taht kuran George Clooney, 2018 yılında hayranlarını korkutan bir kaza geçirmişti.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Sardunya Adası'nda geçirdiği kaza sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu hemen açıklayan Clooney, sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

O kazayla ilgili The Sunday Times'a verdiği yeni röpartajında yaptığı açıklamalarla gündem olan Clooney, kısa sürede gündem oldu.

"FACEBOOK SAYFASINDA PAYLAŞILACAK BİR EĞLENCE OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Kazanın ardından çığlık attığını ve o an etraftakilerin telefonlarıyla video kaydına başladığını söyleyen yakışıklı oyuncu, "Yerdeyken hayatınızın son dakikasını yaşadığınızı düşünürken, bunun bazıları için sadece Facebook sayfasında paylaşılacak bir eğlence olduğunu fark ediyorsunuz. Ben gayet olumlu biriyim ama bu bana açıkça gösteriyor ki ben gerçekten de sadece onların eğlenmesi için varım" dedi.

"İÇİNİZDEN HER BİRİNİ TUTUP SİLKELEMEK GEÇİYOR"

Bazı kişilerinin sosyal medya hesaplarında erişim arttırmak için video çektiğini söyleyen 60 yaşındaki aktör, "Bu durumda o an içinizden, her birini tutup silkelemek geçiyor" dedi.