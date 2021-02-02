George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler

Yakışıklı aktör George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazası ile ilgili yıllar sonra konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018’de İtalya’nın Sardinya Adası’nda motosiklet kazası geçirdi.

Clooney, yıllar sonra o kazayla ilgili konuştu:

"İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI"

“O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya... İnsanlar fotoğraf çekmeye başladı.

"O ANI UNUTAMAM"

O anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmadı, hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi.”