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- George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler
George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler
Yakışıklı aktör George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazası ile ilgili yıllar sonra konuştu.
- Haber Merkezi
- 02.02.2021 - 07:49
Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018’de İtalya’nın Sardinya Adası’nda motosiklet kazası geçirdi.
Clooney, yıllar sonra o kazayla ilgili konuştu:
"İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI"
“O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya... İnsanlar fotoğraf çekmeye başladı.
"O ANI UNUTAMAM"
O anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmadı, hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi.”