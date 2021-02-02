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    George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler

    Yakışıklı aktör George Clooney, 2018'de İtalya'nın Sardinya Adası'nda geçirdiği motosiklet kazası ile ilgili yıllar sonra konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 07:49
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    George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler

    Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 2018’de İtalya’nın Sardinya Adası’nda motosiklet kazası geçirdi.

    Clooney, yıllar sonra o kazayla ilgili konuştu:

    "İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADI"

    “O sesi duydum. Hani metalin metale sürtme sesi vardır ya... İnsanlar fotoğraf çekmeye başladı.

    "O ANI UNUTAMAM"

    O anı daima hatırlayacağım çünkü kimse yardım çağırmadı, hayatımın en kötü anı onlar için eğlenceydi.”

    George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler #1

    George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler #2

    George Clooney: Yardım çağırmak yerine fotoğraf çektiler #3

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