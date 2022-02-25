Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu

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- Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu
Georgina Rodríguez'den hamilelik pozu
Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'in karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı.
- Haber Merkezi
- 25.02.2022 - 10:25
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun Georgina Rodríguez, yeniden anne olmak için gün sayıyor.
Rodríguez'den hamilelik pozu geldi. Georgina'nın karnı burnunda pozlarına takipçileri tarafından milyonlarca beğeni ve iyi dilek yorumları geldi.
"SONRADAN GÖRME"
Georgina Rodriguez hakkında hazırlanan belgeselden sonra akrabaları dünyanın ilgisini çekecek, "Sonradan görme", "Dünyanın en kötü kadını", "Bizden utanıyor" tarzında yorumlarda bulunmuştu.