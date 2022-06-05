Gerard Pique ve Shakira'dan ayrılma kararı

Barcelona'nın yıldızı 'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ve ikilinin ayrılık kararı aldığı iddialarına açıklama geldi. Shakira yaptığı açıklamada ayrılığı doğruladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun babası futbolcu Gerard Pique tarafından aldatıldığı ortaya çıktı.

İhanetin ardından gözlerin çevrildiği çift, yollarını ayırma kararı aldı.

"Üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz"

Daily Mail'de yer alan habere göre, ilişkisini bitiren Shakira, iletişim ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bizim için en yüksek önceliğe sahip olan çocuklarımızın iyiliği için üzülerek ifade etmeliyiz ki yollarımızı ayırıyoruz. Çocuklarımızın özel hayatına saygı duymanızı talep ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.

Evlenmediler

12 yıldır beraber olan fakat evlenmeyen çiftin Milan ve Sasha isimli iki erkek çocuğu bulunuyor.