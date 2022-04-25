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    Gigi Hadid 27 oldu

    27 yaşına giren Gigi Hadid, doğum günü partisine gelin gibi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:13
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    Gigi Hadid 27 oldu

    ABD’li süper model Gigi Hadid, 27’nci yaş günü için New York’taki Zero Bond kulübünde parti verdi.

    Gelin gibi geldi

    Gigi, partisine baştan ayağa dantel bir beyaz takım içinde katıldı. Gigi’nin parti kıyafeti gelinliğe benzetildi.

    Gigi’nin davetine 25 yaşındaki kız kardeşi Bella, 22 yaşındaki erkek kardeşi Anwar, annesi Yolanda, model arkadaşı Emily Ratajkowski ve oyuncu arkadaşı Blake Lively ile moda dünyasının önde gelen pek çok ismi katıldı

    Gigi, sevgilisi Zayn Malik ile evliliğe hazırlanırken geçen yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

    Bella Hadid’in takımı Vivienne Westwood imzası taşıyordu.

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