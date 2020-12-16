Gigi Hadid'in bebeğiyle ilk sokak turu

Üç ay önce doğum yapan genç model, kızıyla New York sokaklarında gezintiye çıktı.

Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid, 3 ay önce anne oldu.

Yüzünü göstermediği ve adını açıklamadığı kızıyla sık sık paylaşım yapan Hadid, doğumun ardından ilk defa New York sokaklarında görüntülendi.

KIZIYLA İLK GEZİNTİSİ

Bebeğiyle ilk kez dışarı çıkan Hadid'e, kardeşi Bella Hadid de eşlik etti.

Hadid kardeşlerin stilleri ise oldukça dikkat çekti.