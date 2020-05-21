Gigi Hadid'in son hali

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, geçen ay hamile olduğunu açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti.

Şu an altı aylık hamile olan ve ilk kez görüntülenen Gigi Hadid, sevgilisi Zayn ile bu son baharda ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Hamile olduğunu açıkladıktan sonra ilk kez görüntülenen Hadid, yuvarlık yüzlü olduğu için estetik yaptırdığını iddia edenlere yanıt verdi.

"YANAKLARIM VAR"

“Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” diyen 24 yaşındaki model, hamileliğinin yüzünü nasıl değiştirdiği hakkında da bilgi verdi ve “Zaten yanaklarım var, bu yüzden dolduracak çok şey yok” diye güldü.