Gigi ve Bella Hadid'in milyon dolarlık evleri

Gigi ve Bella Hadid'in milyon dolarlık evleri

Hadid kardeşler, aldıkları iki eve yaklaşık 12 milyon dolar ödedi.

İki ünlü model kardeş Gigi Hadid ve Bella Hadid'in, son iki yıl içinde New York'ta sessiz sedasız iki ev aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında, 23 yaşındaki Bella Hadid'in teras katına 6.1 milyon dolar ödediği belirtildi. Evin, pazardaki asıl fiyatı 6.99 milyon dolar...

NY Post'un aktardığına göre, Bella'nın aldığı evin yatak odalarında özel aydınlatma ve gömme dolaplar bulunuyor.

İKİ EVE 12 MİLYON DOLAR

25 yaşındaki Gigi Hadid'in ise ev için ödediği fiyatın 5.82 milyon dolar olduğu kaydedildi. İki eve ödenen toplam miktar yaklaşık 12 milyon dolar oldu.

MAHREMİYETİ SEVDİLER

Gigi'nin evinde üç yatak odası ile 275 metre kare üzerinde kurulu üç banyo yer alıyor. Dubleks evde 72 metrekarelik manzaralı özel teras da var.

Konuyla ilgili ismini açıklamayan bir kişi, "Gigi, Bella ve anneleri Yolanda; garaja sahip olan konağın mahremiyetini korumayı sevdiler." dedi.