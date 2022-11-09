Gökçe Bahadır tarlada

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte tarlaya girdi.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yakın zaman önce müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Tatildeler

Eşi ile magazinden uzak, kendi halinde bir yaşam süren Gökçe Bahadır, şimdilerde kendini tarla işlerine verdi.

Eşi Emir Ersoy ile zeytin hasadına girişen Bahadır, bu anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.