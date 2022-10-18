Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş

Kadınlara attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2 kez dünyaevine girip ayrılmıştı.

Daha önce eski eşi Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra, ayrılık sonrası gönlünü Sedef Bekiroğlu'na kaptırmış ve başka bir kadına attığı mesajlar ifşalanmıştı.

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunarak aldatma açıklamasına dair bir düzeltme yaptı.

"Aldattım"

Gökhan Çıra, "Aldattım dedim yanlış anlamış insanlar. İlk boşandığımızda aldattım, ikinci boşandığımızda aldatmadım. O kadın o güçlü görünsün o üzülmesin sıkıntı yok. Bir açıklama yaparım onun üstüne gidilir ben kaldıramam. İkincisinde sebepler başkaydı o mutlu olsun.

"Hamile değilmiş"

Aldatmanın sebepleri de oluyor. Kavga, kavga çok üstüme geldi. O arada biriyle görüştüm. Çok yanlış insanla aldattım, bana kötü şeyler yaptı. Keşke aldatmasaydım, 'hamileyim' dedi, yalanmış. Araba, saat, ev aldım. " dedi.