Petrol
91.53
-0.10%
Euro
18.2673
-0.14%
Dolar
18.5869
0.04%
Altın
986.7
0.00%
Borsa
3883
0.93%
Bitcoin
367.827
0.89%
BTXN Coin
9.45
2.27%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş

    Kadınlara attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci hakkında yeni bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2 kez dünyaevine girip ayrılmıştı.

    Daha önce eski eşi Selin Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Gökhan Çıra, ayrılık sonrası gönlünü Sedef Bekiroğlu'na kaptırmış ve başka bir kadına attığı mesajlar ifşalanmıştı.

    Yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulunarak aldatma açıklamasına dair bir düzeltme yaptı.

    "Aldattım"

    Gökhan Çıra, "Aldattım dedim yanlış anlamış insanlar. İlk boşandığımızda aldattım, ikinci boşandığımızda aldatmadım. O kadın o güçlü görünsün o üzülmesin sıkıntı yok. Bir açıklama yaparım onun üstüne gidilir ben kaldıramam. İkincisinde sebepler başkaydı o mutlu olsun.

    "Hamile değilmiş"

    Aldatmanın sebepleri de oluyor. Kavga, kavga çok üstüme geldi. O arada biriyle görüştüm. Çok yanlış insanla aldattım, bana kötü şeyler yaptı. Keşke aldatmasaydım, 'hamileyim' dedi, yalanmış. Araba, saat, ev aldım. " dedi.

    Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş #1

    Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş #2

    Gökhan Çıra: Kadın hamile değilmiş #3


    Sıfır otomobil alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı?
    Gündem

    Sıfır otomobil alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor mu? Sıfır otomobillerde ÖTV indirimi olacak mı?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Anton Çehov'un insan karmaşasını ortaya koyan kitabı: Düello
    Kitap

    Anton Çehov'un insan karmaşasını ortaya koyan kitabı: Düello

    Görüş Bildir