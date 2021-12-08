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    Gökhan Çıra, sevgilisinin yüzünü emoji'yle gizledi

    Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan gizemli bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:02
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    Gökhan Çıra, sevgilisinin yüzünü emoji'yle gizledi

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’den boşandıktan sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen futbolcu Gökhan Çıra'nın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    YÜZÜNÜ SAKLADI

    Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi. Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.

    37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, sürpriz boşanmadan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

    Ciğerci, konuyla ilgili; "Bir basketbolcu konuştuğum var. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım." demişti.

    Gökhan Çıra, sevgilisinin yüzünü emoji yle gizledi #1

    Gökhan Çıra, sevgilisinin yüzünü emoji yle gizledi #2

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