Gökhan Çıra, takipçisinin teklifini paylaştı

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra, kendisine gelen ilginç bir mesajı paylaştı

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile boşanıp sosyal medya fenomeni Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Gökhan Çıra, takipçisinden gelen bir mesajla şaşkına uğradı.

Geçtiğimiz günlerde biseksüel olmadığını açıklayan Çıra'ya, takipçisinden ilginç bir istek geldi.

Takipçisi şansını denedi

Şu sıralar yeni ilişkisiyle mutlu olan ve her fırsatta keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Gökhan Çıra'ya takipçisi, "Bunu söylemek cesaret ister ama deneyeceğim. Ayağınla bana basmanı çok istiyorum." dedi.

Bu garip fantezi Çıra'yı da şaşırttı. Selin Ciğerci'nin eski kocası, bu mesajı ifşa ederek "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün." dedi.